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Ракетний удар по Києву: від падіння уламків загинуло двоє людей, ще двоє - поранені

Середа 30 серпня 2023 06:19
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Ракетний удар по Києву: від падіння уламків загинуло двоє людей, ще двоє - поранені Фото: війська РФ здійснили ракетну атаку по Києву, 2 людини загинули (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська здійснили ракетну атаку по Києву сьогодні вночі, 30 серпня. Внаслідок падіння уламків загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

"На жаль, внаслідок падіння уламків у Шевченківському районі Києва на територію підприємства, попередньо, загинули 2 особи. Ще одна людина отримала пошкодження. Йому надається медична допомога", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

За словами мера столиці Віталія Кличка, внаслідок ракетної атаки ворога в Києві загинули 2 особи. ще дві – отримали поранення та госпіталізовані.

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