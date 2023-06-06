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Ракетний удар по Києву: сили ППО виявили та збили понад 20 ворожих цілей

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Київ, Вівторок 06 червня 2023 05:09
Ракетний удар по Києву: сили ППО виявили та збили понад 20 ворожих цілей Фото: сили ППО виявили та збили у Києві понад 20 ворожих цілей (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська завдали масованого ракетного удару по Києву сьогодні вночі, 6 червня. Повідомляється, що сили ППО знищили всі ворожі повітряні цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

Російські війська завдали масованого ракетного удару по Києву сьогодні вночі, 6 червня. Повідомляється, що сили ППО знищили всі ворожі повітряні цілі.

"Попередньо, удар було завдано крилатими ракетами типу Х-101/555. Пуски були скоєні традиційно – зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря. За попередньою інформацією, силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо столиці було виявлено та знищено понад 20 повітряних цілей ворога. Усі збиті, влучань не було", - йдеться у повідомленні КМВА.

Нічна атака окупантів на Київ

Сьогодні вночі, 6 червня, у Київській області було чути вибухи, повідомляється про роботу українських сил ППО. Незабаром повітряну тривогу було оголошено повторно. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у Києві та наголосив, що у місті працюють українські сили ППО.

За його словами, після нічних вибухів у Києві зафіксовано виклик до Дарницького району столиці. Усі служби йдуть на місце події.

За даними КМВА, у Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків на проїжджу частину, також пошкоджено лінії електропередач тролейбусного сполучення, частково вибито вікна магазину. Інформація щодо постраждалих відсутня, дані уточнюються.

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Ракетний удар по Києву: сили ППО виявили та збили понад 20 ворожих цілей
Ракетний удар по Києву: сили ППО виявили та збили понад 20 ворожих цілей
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