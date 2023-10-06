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Ракетний обстріл Харкова. Ігнат пояснив, чому не була оголошена тривога перед вибухами

Харків, П'ятниця 06 жовтня 2023 08:56
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Ракетний обстріл Харкова. Ігнат пояснив, чому не була оголошена тривога перед вибухами Фото: спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform)
Автор: Володимир Костирін

Під час ранкової ворожої ракетної атаки по Харкову повітряну тривогу було оголошено вже після вибухів. Російські окупанти для обстрілу міста могли застосувати тип озброєння, який українські захисники неба поки що не можуть своєчасно виявляти.

Про це заявив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Полковник зазначив, що противник застосовував ракетне озброєння, проте його точний тип ще належить встановити.

"Треба дочекатися, коли побачать уламки. Попередньо скажемо так, що ракети йшли по балістичній траєкторії. Це може бути той тип озброєння, який, на жаль, не вдається своєчасно виявляти", - сказав він.

Ігнат додав, що Повітряні сили ЗСУ користуються даними, які надають українській стороні партнери, даними розвідки, коли є така інформація, і "безумовно оголошується ракетна небезпека".

"Тобто повітряна тривога - загроза застосування балістичного озброєння. Але наголошую, що інколи ворогу вдається робити це приховано. І тоді тривога приходить разом із вибухами. Тут нічого не вдієш", - розповів полковник.

Також він зазначив, що ситуація схожа на удари з реактивною артилерією - теж "летить лічені секунди".

Крім того, представник Повітряних сил зазначив, що за вчорашнього ворожого удару по селу Гроза російські військові також застосовували балістичне озброєння, і час від оголошення повітряної тривоги до самого удару становив близько 10 хвилин.

"Балістика ж може летіти як з невеликої відстані, так і з дальньої. Була інформація про те, що можливий удар з Воронезької області. Тому балістика - це небагато часу", - сказав він.

Ракетний удар по Харкову 6 жовтня

Цього ранку російські окупанти атакували центр Харкова. Внаслідок атаки, за останніми даними, отримали поранення 16 людина, є жертва.

Вибухи пролунали близько 6:46, одразу після цього в області оголосили повітряну тривогу.

Подробиці ворожого ракетного обстрілу Харкова - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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