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Ракетна програма України потужна, чекаємо згоди партнерів на фінансування, - Умєров

Субота 21 вересня 2024 22:34
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Ракетна програма України потужна, чекаємо згоди партнерів на фінансування, - Умєров Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Міністерство оборони України розробило потужну ракетну програму. Партнери вже дали усну згоду, що будуть фінансувати її.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю телеканалу "Рада".

"З цього року Міністерство оборони бере лідерство у цьому питанні, ми розробили ракетну програму. Вона достатньо потужна, ми вже обмінялися з партнерами і очікуємо, скільки з тої спроможності, з якої ми можемо будувати ракети та дрони, вони будуть підтримувати. Але вони вже надали нам поки що усну згоду на те, що вони будуть фінансувати це", - сказав він.

Умєров додав, що найближчим часом українська сторона отримає фінальні письмові відповіді від партнерів.

Крім того, міністр наголосив, до робиться все можливо для того, щоб ракетна програма була наближена до дронової програмі, які існує в Україні.

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