Рахунок на мільйони: середняк чемпіонату України планує вигідно продати свою зірку в МЛС

Захисник полтавської "Ворскли" та молодіжної збірної України Ілля Крупський може стати четвертим українцем у північноамериканській Major League Soccer (MLS).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТаТоТаке" .

На 20-річного футболіста претендує бостонський клуб "Нью-Інгленд Революшн". Полтавці розраховують вторгувати за перспективного гравця 3 мільйони євро, хоча ще влітку цінник на нього був вдвічі нижчий. Очікується, що ситуація навколо Крупського вирішиться найближчими днями.

"Нью-Інгленд" невдало виступив у поточному чемпіонаті МЛС, посівши передостаннє, 14-те місце у Східній конференції. Тому взимку в клубі очікується суттєве підсилення складу. Одним з тих, на кого поклали око скаути команди, є й захисник молодіжної збірної України.

Зараз у МЛС виступають три вітчизняні футболісти. Сергій Кривцов захищає кольори "Інтер Маямі", Євген Чеберко – "Коламбус Крю", а Олександр Сваток – "Остіна".

Усі "українські" команди вже залишили коло претендентів на нагороди ліги. "Інтер Маямі" та "Коламбус" вдало зіграли в регулярній першості, посівши відповідно перше та друге місце в загальній таблиці. Проте в плей-офф синхронно вилетіли вже в першому раунді. А "Остін" – навіть не потрапив до плей-офф, ставши першим зайвим у Західній конференції.

Хто такий Ілля Крупський

Уродженець Вінниці, вихованець місцевої ДЮСШ та запорізького "Металурга". На дорослому рівні виступав лише за полтавську "Ворсклу".

З клубом УПЛ підписав угоду в лютому 2021-го. Дебютував 1 травня того ж року, вийшовши на заміну в грі проти київського "Динамо" (1:5). Провів за "Ворсклу" 50 матчів у всіх турнірах, забив один гол та віддав чотири результативні передачі.

Гравець молодіжної збірної України. Виступав також за олімпійську команду на Іграх-2024 у Парижі. Transfermarkt оцінює Крупського на 700 тисяч євро.