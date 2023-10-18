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У Раді знайшли причину відмовитись від покарання ухилянтів, які виїхали за кордон

Київ, Середа 18 жовтня 2023 15:36
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У Раді знайшли причину відмовитись від покарання ухилянтів, які виїхали за кордон Фото: Федір Веніславський, народний депутат, представник президента України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українців-ухилянтів, які нелегально виїхали з країни після початку повномасштабної війни, не варто карати. Такі заходи можуть відбити бажання повертатися на батьківщину.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю ВВС заявив представник президента у ВР, член комітету парламенту з питань безпеки та оборони Федір Веніславський.

"Я був щиро переконаний, що це (покарання ухилянтів, які виїхали - ред.) можливо. Потім, коли почалася дискусія, зрозумів, що таким чином ми можемо не лише стимулювати повернення - ми можемо відрізати бажання взагалі повертатися до України", - заявив нардеп.

За його словами, в Україні після війни необхідно забезпечувати збереження нації, тож покарання може мати зворотний ефект.

Також Веніславський додав, що щодо військовозобов'язаних, які вступили до вишів на денну форму навчання, точаться окремі суперечки через "чутливість питання".

"Звичайно, є значна кількість чоловіків у віці сорока-п'ятдесяти років, які раптом виявили бажання здобувати вищу освіту… Це очевидна для мене, як для юриста, форма уникнути призову по мобілізації. На сьогоднішній день говорити про якусь модель скасування відстрочки, яка має спільну підтримку - ми ще не можемо", - розповів він.

Екстрадиція ухилянтів

Нагадаємо, раніше окремі українські офіційні особи почали припускати екстрадицію ухилянтів, які виїхали з нашої країни.

Зокрема, про такі заходи заявляв і Веніславський. Він наголошував, що для екстрадиції у кожному окремому випадку необхідно надавати відповідні документи.

Тому, як додав нардеп, влада працює над тим, щоб зробити таку процедуру гнучкішою.

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