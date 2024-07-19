У Раді анонсують створення умов для ветеранського підприємництва

В парламенті готують низку законопроектів, направлених на створення умов для розвитку ветеранського підприємництва, а також на забезпечення їх житлом завдяки новій житловій політиці. Окремо важливо приділяти не меншу увагу для розвитку адаптивних видів спорту, оскільки вони - запорука не лише фізичної адаптації українських захисників, а і психологічної.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

За її словами, нині в у Верховній Раді величезна кількість проєктів, які так чи інакше повʼязані з ветеранською політикою, тому є впевненість, що в Україні ухвалять відповідні закони, які повʼязані як з ветеранським підприємництвом, так і з житловим законодавством для ветеранів.

"Наша мета - щоб всі ветерани і члени їхніх сімей були обов'язково забезпечені житлом за всіми стандартами Європейського Союзу, до якого ми прагнемо. Втім сьогодні важливі не лише житло і підприємництво ветеранів, а і реабілітація і адаптація до цивільного життя. Як показав досвід, прекрасні результати у цьому напрямку дають адаптивні види спорту", - зазначила Шуляк.

Вона пояснила, що разом з Федерацією стронгмену України "Слуга народу" започаткували всеукраїнські спортивні змагання з адаптивних видів спорту серед ветеранів та чинних військовослужбовців "Сильні України". Під головним суддівством Василя Вірастюка ці змагання надихають та мотивують наших учасників до нових досягнень.

Основні цілі змагань:

Поліпшити фізичне, психічне та емоційне здоров'я через фізичну активність та командну роботу;

Соціальна адаптація та інтеграція ветеранів, які зазнали фізичних чи психологічних травм, осіб з інвалідністю;

Мотивація до розвитку та участі у престижних всеукраїнських та міжнародних змаганнях;

Створення ветеранської спортивної спільноти, спортивних амбасадорів та лідерів-ветеранів у регіонах.

"Як показав кейс Сильних України, адаптивні види спорту - надзвичайно дієвий спосіб реінтеграції і реабілітації ветеранів. Тому ми прагнемо, щоб про нього більше дізналося і Міністерство у справах ветеранів, і Міністерство молоді і спорту. Наші ветерани потребують підтримки у поверненні до цивільного життя, і спорт відіграє важливу роль у цьому процесі, зменшує соціальну ізоляцію, сприяє новим соціальним зв'язкам та надає платформу для самовираження і досягнень", - зазначила Шуляк.

Парламентарка також додала, що перехід від пільгового пожиттєвого забезпечення ветеранів до системи мотивацій і самореалізації у цивільному житті після закінчення військової служби у підсумку матиме позитивний вплив на розвиток громадянського суспільства загалом, посилення економічної та підприємницької спроможності громадян.

За її словами, система державної соцпідтримки ветеранів має бути оновлена відповідно до потреб сьогоднішніх ветеранів. Для цього попередньо необхідно провести всебічне дослідження, аналіз і прогнозування потреб ветеранів, їх сімей та сімей загиблих.

"Оновлювати політику стосовно ветеранів має також усе українське суспільство. І робити це важливо на принципах простоти, зрозумілості, безбарʼєрності, поваги до ветерана, надання механізмів та підтримки для самостійного поліпшення ним свого добробуту у цивільному житті після військової служби. Серед важливих проектів - забезпечення зайнятістю та гідною працею, скорочення черги на житло, трансформація мережі госпіталів у сучасні реабілітаційні центри, створення мережі сучасних сервісних офісів у справах ветеранів тощо", - підсумувала очільниця партії "Слуга народу".