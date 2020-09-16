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В Раде сказали, почему 35 млрд гривен из Фонда COVID-19 пошли на дороги

Киев, Среда 16 сентября 2020 08:48
В Раде сказали, почему 35 млрд гривен из Фонда COVID-19 пошли на дороги
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна, Ульяна Безпалько

В парламенте рассказали, почему из коронавирусного фонда на дороги пошли почти 35 млрд гривен. Это вызвало дискусии.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Миллиарды против вируса: как власть тратит деньги на борьбу с пандемией".

Замглавы бюджетного комитета Трухин (Александр Трухин ("Слуга народа") сообщил, что строительство дорог это возможность доставить больного вовремя в больницу.

"Это не только сообщение между населенными пунктами. Это еще и рабочие места. Если человек теряет работу или временно не получает зарплату, можно давать ему рыбу. А можно дать удочку, чтобы он сам словил эту рыбу", - считает он.

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан считает, что хорошие дороги - "лицо" государства.

"Однако есть немало других инфраструктурных проектов, которые также требуют неотложного финансирования, особенно во время пандемии. Это в частности строительство больниц и их оснащение современным оборудованием", - сказал РБК-Украина чиновник.

Напомним, из фонда COVID-19 успели потратить только около трети средств - 34,7%.

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