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Рада заполнит две вакантные должности судей КСУ в ближайшее время - депутат СН

Киев, Суббота 31 октября 2020 06:27
Рада заполнит две вакантные должности судей КСУ в ближайшее время - депутат СН
Фото: КСУ (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Две вакантные должности судей в Конституционном суде, которые назначает Верховная рада, могут быть заполнены в ближайшее время. Сначала необходимо решить, останутся ли на должностях действующие судьи КСУ.

Об этом заявила нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко в эфире "Радио Свобода".

Она также пояснила, почему депутаты не сделали этого раньше.

"Возможность назначить двух судей Конституционного суда появилась фактически только в мае в этом году. Прошло лето - это были парламентские каникулы. Я думаю, что, в принципе, в ближайшее время эти вакансии могут быть заполнены", - сказала Янченко.

Напомним, президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду предложение прекратить полномочия всех судей КСУ из-за решения относительно электронного декларирования.

Впоследствии стало известно, что судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко написал заявление о своей отставке.

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