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Рада забрала у громад кошти військового ПДФО заднім числом, - Кличко

Середа 08 листопада 2023 17:03
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Рада забрала у громад кошти військового ПДФО заднім числом, - Кличко Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Рішення парламенту про вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів фактично позбавить громади можливості допомагати військовим. Це рішення особливо вдарить по невеликих населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"Парламент фактично позбавив місцеву владу можливості допомагати Збройним силам і спрямовувати кошти з бюджетів міст нашим захисникам. Забравши у міст і селищ військовий ПДФО (ще й заднім числом), Верховна Рада, уряд демонструють, що центральна влада не впоралася з фінансуванням армії. І тепер намагається перекласти це на місцеве самоврядування. Це рішення особливо вдарить по невеликих містах і містечках, де військовий ПДФО становив значну частину бюджету", - заявив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що всі міста й так платять в держбюджет 40% ПДФО своїх громад, а Київ - 60%. Крім того, за його словами, всі міста також додатково спрямовують на допомогу захисникам кошти з бюджетів громад.

При цьому Кличко наголосив, що місцева влада й надалі повинна турбуватися про мешканців громад і допомагати захисникам.

"Ми повинні й робити все для допомоги ЗСУ, й не допустити занепаду в наших містах, містечках та селищах", - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Асоціація міст України звернулась до центральної влади щодо збереження "військового" ПДФО у місцевих бюджетах та загалом 64% ПДФО.

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Віталий Кличко Парламент
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