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Рада має дати старт будівництву третього і четвертого енергоблоків ХАЕС, - нардеп

П'ятниця 11 жовтня 2024 11:36
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Рада має дати старт будівництву третього і четвертого енергоблоків ХАЕС, - нардеп Фото: Рада має дати старт будівництву третього і четвертого енергоблоків ХАЕС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Верховна Рада України має розглянути та ухвалити законопроєкт про завершення будівництва третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.

Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Анатолій Костюх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

За словами парламентарія, атомна енергетика відіграє ключову роль у забезпеченні енергетичної безпеки України.

"Коли влітку була досить критична ситуація, знову обстріли, досить потужні, ушкоджена інфраструктура, то як тільки вийшла атомка з ремонту, так ми відразу отримали менше відключень, а в деяких регіонах і взагалі їх відключень, як таких, уже не було", - зазначив Костюх.

За словами нардепа, саме атомна генерація може забезпечити українців дешевшою електроенергією в майбутньому. Костюх також наголосив на значенні доступної електроенергії для залучення інвестицій.

"Коли ми говоримо про інвестиції в українську економіку, то нам варто розуміти, що будь-який інвестор, він буде дивитися на наявність людського ресурсу, наукового потенціалу і доступу до ресурсів, таких як електроенергія", - сказав він.

Депутат наголосив, що законопроєкт про завершення будівництва енергоблоків ХАЕС потребує серйозного розгляду та ухвалення.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що 60% електроенергії в Україні виробляється на атомних станціях. За його словами, це стало можливим навіть при окупованій Запорізькій АЕС. До повномасштабної війни саме вона генерувала майже чверть електроенергії в країні.

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