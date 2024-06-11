Рада Безпеки ООН підтримала план щодо припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС

Рада Безпеки ООН підтримала пропозицію президента США Джо Байдена щодо припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС у Секторі Газа та закликала палестинських бойовиків ухвалити угоду, спрямовану на припинення восьмимісячної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Документ на підтримку триетапного плану припинення вогню, викладеного Байденом 31 травня, який він назвав "ізраїльською ініціативою", підтримали 14 членів Ради Безпеки. Росія утрималася від голосування.

"Сьогодні ми проголосували за мир", - заявила після рішення посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

У резолюції вітається нова пропозиція щодо припинення вогню та повідомляється, що Ізраїль прийняв її, закликає ХАМАС погодитися з нею і "наполегливо закликає обидві сторони повністю виконати її умови без зволікання та без жодних умов".

Документ підтримав єдиний арабський член Ради - Алжир. За словами посла країни в ООН Амара Бенджама, "ми вважаємо, що вона (резолюція. - ред.) може стати кроком вперед до негайного і тривалого припинення вогню. Це дає проблиск надії палестинцям. Настав час зупинити вбивства", - сказав він.

Резолюція також детально описує цю пропозицію і зазначає, що "якщо переговори займуть більше шести тижнів для першої фази, припинення вогню і триватиме доти, доки триватимуть переговори".

Цілі Ізраїлю

Однак документ не містив достатньо подробиць для Москви. Посол Росії в ООН Василь Небензя запитав, на що конкретно погодився Ізраїль, і заявив, що Рада Безпеки не повинна підписувати угоди з "розмитими параметрами".

"Ми не хотіли блокувати резолюцію лише тому, що вона, наскільки ми розуміємо, підтримується арабським світом", - сказав російський дипломат.

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан був присутній на голосуванні, але не виступив перед Радою. Замість нього старший ізраїльський дипломат в ООН Реут Шапір Бен Нафталі заявила, що цілі Ізраїлю в Секторі Газа завжди були очевидними.

"Ізраїль відданий цим цілям - звільнити усіх заручників, знищити військовий та управлінський потенціал ХАМАСу і гарантувати, що Газа не становитиме загрози для Ізраїлю в майбутньому. Саме ХАМАС заважає закінчити цю війну. ХАМАС і тільки ХАМАС", - сказала вона.