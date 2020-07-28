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Работники "Укрлендфарминг" требуют от ВАКС остановить террор против компании

Киев, Вторник 28 июля 2020 12:41
Работники "Укрлендфарминг" требуют от ВАКС остановить террор против компании
Фото: митинг под ВАКС (из открытых источников)
Автор: РБК-Украина

Аграрии требуют прекратить давление на компанию и защитить их рабочие места

Около трех тысяч работников украинского агрохолдинга "Укрлендфарминг" вышли на митинг с требованием выполнить окончательное решение суда о закрытии незаконного дела против акционера Олега Бахматюка и прекратить террор против предприятия.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Аграрии требуют прекратить давление на компанию и защитить их рабочие места, ведь из-за невыполнения САП и НАБУ окончательного решения Печерского районного суда о закрытии незаконно восстановленного дела против владельца компании "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка. По их словам, уже в ближайшее время могут закрыться 6 птицефабрик, а 2000 человек могут остаться без работы.

Работники &quot;Укрлендфарминг&quot; требуют от ВАКС остановить террор против компании

Работники агрохолдинга утверждают, что НАБУ и САП умышленно не выполняют решения суда из-за мотивов личной мести владельцу компании, и для этого сознательно с нарушениями подали апелляцию, хотя решение Печерского суда является окончательным, а Высший антикоррупционный суд не является судебной инстанцией, которая может рассматривать апелляцию, что подтверждено заключением Института государства и права им. Корецкого НАН Украины.

Митингующие призывают судей Апелляционной палаты ВАКС действовать в рамках закона и не поддерживать незаконный террор против компании, которая обеспечивает работой 27 000 украинцев и за последние 3 года оплатила около 7,7 млрд грн налогов.

Напомним, что еще 5 июня Печерский районный суд Киева, принял решение, которым признал незаконным постановление Виталия Касько, бывшего заместителя генпрокурора Рябошапки, о возобновлении дела против экс-заместителя главы НБУ Александра Писарука и бизнесмена Олега Бахматюка. Дело было открыто из-за якобы нецелевого использования средств рефинансирования, предоставленных НБУ VAB банку в период банковского кризиса 2014 года.

Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка.

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Новости Украины Олег Бахматюкантикоррупционный судУкрлендфарминг
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