Работники "Укрлендфарминг" требуют от ВАКС остановить террор против компании

Фото: митинг под ВАКС (из открытых источников)

Аграрии требуют прекратить давление на компанию и защитить их рабочие места

Около трех тысяч работников украинского агрохолдинга "Укрлендфарминг" вышли на митинг с требованием выполнить окончательное решение суда о закрытии незаконного дела против акционера Олега Бахматюка и прекратить террор против предприятия.



Об этом сообщают "Украинские новости".

Аграрии требуют прекратить давление на компанию и защитить их рабочие места, ведь из-за невыполнения САП и НАБУ окончательного решения Печерского районного суда о закрытии незаконно восстановленного дела против владельца компании "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка. По их словам, уже в ближайшее время могут закрыться 6 птицефабрик, а 2000 человек могут остаться без работы.

Работники агрохолдинга утверждают, что НАБУ и САП умышленно не выполняют решения суда из-за мотивов личной мести владельцу компании, и для этого сознательно с нарушениями подали апелляцию, хотя решение Печерского суда является окончательным, а Высший антикоррупционный суд не является судебной инстанцией, которая может рассматривать апелляцию, что подтверждено заключением Института государства и права им. Корецкого НАН Украины.

Митингующие призывают судей Апелляционной палаты ВАКС действовать в рамках закона и не поддерживать незаконный террор против компании, которая обеспечивает работой 27 000 украинцев и за последние 3 года оплатила около 7,7 млрд грн налогов.

Напомним, что еще 5 июня Печерский районный суд Киева, принял решение, которым признал незаконным постановление Виталия Касько, бывшего заместителя генпрокурора Рябошапки, о возобновлении дела против экс-заместителя главы НБУ Александра Писарука и бизнесмена Олега Бахматюка. Дело было открыто из-за якобы нецелевого использования средств рефинансирования, предоставленных НБУ VAB банку в период банковского кризиса 2014 года.

Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка.