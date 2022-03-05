5 марта в работе Telegram произошел сбой. Пользователи из Украины не могли воспользоваться мессенджером с 9:40 по киевскому времени до 9:50.

В частности, пользователи не могли отправлять сообщения друг другу, а также обновлять информацию в каналах. Несмотря на это, пуш-уведомления о новых сообщениях публикациях в каналах приходили.

По состоянию на 9:55 по киевскому времени Telegram в Украине полностью восстановил работу. Сейчас все функции мессенджера доступны без ограничений.