В работе Telegram произошел сбой
В работе Telegram произошел сбой (Фото: lifehacker.ru)
5 марта в работе Telegram произошел сбой. Пользователи из Украины не могли воспользоваться мессенджером с 9:40 по киевскому времени до 9:50.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В частности, пользователи не могли отправлять сообщения друг другу, а также обновлять информацию в каналах. Несмотря на это, пуш-уведомления о новых сообщениях публикациях в каналах приходили.
По состоянию на 9:55 по киевскому времени Telegram в Украине полностью восстановил работу. Сейчас все функции мессенджера доступны без ограничений.
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