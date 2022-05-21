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"Работают военные". Жителей Житомира предупредили о звуках взрывов

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Житомир, Суббота 21 мая 2022 12:44
"Работают военные". Жителей Житомира предупредили о звуках взрывов Фото: жителей Житомира предупредили о звуках взрывов (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Жителей Житомира предупредили о звуках взрывов, которые будут раздаваться сегодня, 21 мая. В городе работают военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Житомира Сергея Сухомлина в Facebook.

"Житомир! Да, сегодня действительно громко! Работают военные! Но так надо", - написал он.

В то же время городской голова призвал не игнорировать воздушную тревогу, поскольку остается угроза ракетных ударов со стороны врага.

Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Ровенской области.

Также украинские силы ПВО сегодня сбили вражескую ракету в Винницкой области.

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