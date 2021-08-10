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Работал на боевиков: за измену экс-военному ВСУ дали 6 лет тюрьмы

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Донбасс, Вторник 10 августа 2021 12:50
Работал на боевиков: за измену экс-военному ВСУ дали 6 лет тюрьмы Фото: за измену экс-военному ВСУ дали 6 лет тюрьмы (Виталий Носач/РБК Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Бывший военный ВСУ проведет 6 лет за решеткой. Его осудили за помощь стране-агрессору и псевдореспублике "ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что в 2020 году украинский военнослужащий был завербован представителем "ДНР" для сбора и передачи разведывательной информации о дислокации, вооружении и количестве личного состава сил ООС в районе линии разграничения.

Кроме того, он предлагал боевикам свои "услуги" для совершения диверсий против украинских военных.

По информации пресс-центра, во время обысков по месту его жительства был обнаружен и изъят арсенал оружия.

Известно, что правоохранители задержали подозреваемого в июне текущего года.

И уже в начале августа суд признал его виновным по:

  • ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);
  • ч. 1. ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.
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