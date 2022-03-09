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Как работает метро в Киеве: время, схема и интервалы

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Киев, Среда 09 марта 2022 11:34
Как работает метро в Киеве: время, схема и интервалы Фото: метро Киева работает ограниченно (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Метро в Киеве работает в режиме перевозок с 08:00 до 19:00. Подземные станции круглосуточно работают как укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook КП "Киевский метрополитен".

Схема движения поездов:

  • Красная линия - от ст. "Шулявская" до ст. "Университет"
  • Синяя линия -от ст. "Героев Днепра" до ст. "Теремки", без остановки на ст. "Майдан Независимости" и "Площадь Льва Толстого"
  • Зеленая линия - от ст. "Сырец" до ст. "Выдубичи, без остановки на станциях "Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота". Также работает участок "Славутич" - "Красный хутор"

Как работает метро в Киеве: время, схема и интервалы

Фото: схема движения поездов метро

Ориентировочный интервал движения 40 минут. График работы может оперативно изменяться при необходимости.

Напомним, ранее в Киеве опровергли фейк о якобы загрязненной воде.

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