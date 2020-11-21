Рабочие "Электротяжмаша" выдвинули руководству ультиматум из-за задержек по зарплате 

Фото: "Электротяжмаш" (из открытых источников)

Рабочие завода "Электротяжмаш" три месяца не получают зарплату, работы осталось на неделю. Руководителю Виктору Бусько поставили ультиматум.

Об этом говорится в заявлении трудового коллектива, опубликованном в Facebook.

"У нас есть еще на неделю работы. С нового года я не знаю, чем загрузить [сотрудников и производство]. Заказов нет, задания нет! Как людям в глаза смотреть? Человек 2/3 просидел без работы", - рассказал один из сотрудников.

В свою очередь, директор предприятия Виктор Бусько заявил, что пытается решить этот вопрос в Киеве, и пообещал рабочим выплату заработных плат в полном объёме в скором времени.

На встрече с коллективом Бусько также заявил об экономии в размере 10 млн грн, средства от которой будут направлены на погашение долгов по зарплатам.

Однако, на вопрос участника встречи о том, есть ли смысл оставаться на работе на ”Электротяжмаше" или увольняться из-за его краха, Бусько ответил: "Это ваше решение, я заставлять насильно никого не буду".

Остановка ”Электротяжмаша", одного из крупнейших заводов Харькова с многотысячным коллективом, станет для города настоящим социальным шоком и экономическим ударом, добавляют напредприятии.

В свою очередь, эксперты убеждены, что губернатору Алексею Кучеру нет дела до экономических и социальных проблем города и области.

"Электротяжмаш" - это иллюстрация наплевательства и безответственности, когда Киев не видит, что происходит в стране дальше столичного Печерска, Липок и "Велюра", - описал происходящие на предприятии эксперт Владимир Цыбулько.

Как известно, ранее группа DCH обнародовала обращение Александра Ярославского к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором, в частности, он попросил президента вмешаться в ситуацию и сохранить "Электротяжмаш" для Харькова и Украины.

"Не имеет значения, кто станет владельцем "Электротяжмаша" после его приватизации. Важно, чтобы завод жил, работал, развивался, платил налоги, давал рабочие места и зарплаты харьковчанам", - отметил бизнесмен.