ru ua
Сб, 27 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Рабинович заявил, что власть искусственно создала в стране миграционный кризис 

Новина українською →
Киев, Суббота 27 ноября 2021 18:27
Рабинович заявил, что власть искусственно создала в стране миграционный кризис  Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Власть искусственно создает в информационном поле проблему миграционного кризиса. Реальная ситуация на границе віглдяит совершенно иначе.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в эфире "Украина 24".

Политик заметил, что лично он не знает ни одного мигранта, ни одного беженца, который готов добровольно приехать именно в Украину.

"Ну не видел я таких, поэтому считаю, что их планируют к нам просто-напросто завозить. Мигранты же понимают, что лучше сбежать хоть куда-нибудь лишь бы не жить в Украине", - заявил Рабинович.

Он также обратил внимание, что миграционный кризис происходит не на украинской границе, поэтому заявления украинских властей дают повод думать об очередной афере, которую они придумали.

"Все стычки происходят на границе Польши и Беларуси, и то ни в Беларусь, ни в Польшу люди не собираются - они в Германию хотят!.. Поэтому есть повод думать, что украинская власть задумала очередную аферу, и заключается она в том, чтобы под предлогом усиления наших границ "освоить" сотни миллионов, а как именно они собираются их тратить - неизвестно", - добавил он.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рабинович
NEWS
Умерла экс-министр образования Любомира Мандзий
Умерла экс-министр образования Любомира Мандзий
DAILY
Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит