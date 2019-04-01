Рабинович заявил о старте кампании "Оппозиционной платформы - За життя"

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Политсила начинает кампанию с Одессы

Сегодня стартует избирательная кампания политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" для участия в парламентских выборах, и начинается она из Одессы. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил глава партии и народный депутат Вадим Рабинович.

"Мы начинаем свое победное движение в парламент! Я абсолютно в этом уверен, потому что прошедшие президентские выборы меня убедили, что абсолютно все, что мы делали и планировали, – правильно. И сегодня с Одессы мы начинаем нашу парламентскую кампанию!", – заявил парламентарий.

Политик также прокомментировал предварительные результаты президентских выборов. Он сообщил, что для него оба кандидата, которые проходят во второй тур, – одинаковые, поскольку имеют одинаковые взгляды.

"Я, как глава партии, которая поддержала Юрия Бойко, хочу извиниться перед избирателями, что мы не победили в этот раз. Потому что в президентских выборах любой результат, кроме первого места, – это поражение. И, несмотря на то, что страна на выборах поддержала Зеленского, на парламентских будет совсем другое. Я душой, как и все, хочу изменений. Но и Порошенко, и Зеленский поддерживают Супрун, поддерживают МВФ. Они оба находятся в одной плоскости. Поэтому мы на парламентских выборах будем бороться за победу", – подчеркнул политик.

Глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" отметил, что результат выборов является следствием ошибок, которые в течение 5 лет допускала нынешняя власть.

"Хочу обратить ваше внимание на то, что Порошенко лидирует в четырех областях – Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская и Ровненская. Это та Украина, которую он строил – Украина ненависти, раздора. Вот его Украина. Проголосовали за Зеленского не потому, что он показал себя, как политик. А потому, что больше не хотели терпеть предыдущего. Мы должны сегодня извлечь уроки из президентской кампании, я четко знаю, как нужно идти к победе", – уверен нардеп.

Он также призвал все политические силы, которые представляют интересы жителей юга и востока Украины, отбросить все противоречия и объединиться.

Рабинович заявил, что увидел разлад в "лагере представителей" юга и востока Украины, который "привел к тому, что у власти остаются те, кто поддерживает МВФ".

"Я предлагаю от имени украинцев, которые за нас голосуют, прошу людей, которые нас раскалывают – давайте вместе сядем и все обсудим. Давайте на парламентских выборах вернем себе и своему избирателю победу", – подытожил Рабинович.