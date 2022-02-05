ru ua
Сб, 05 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Рабинович: Запад может попытаться сменить нынешнюю власть в Украине

Новина українською →
Суббота 05 февраля 2022 18:06
Рабинович: Запад может попытаться сменить нынешнюю власть в Украине Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Европейцы вместе с американцами могут попытаться сделать все, чтобы сменить нынешнюю власть в Украине.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович.

"В такой ситуации мы, как нормальные люди, обязаны пойти против навязанных нам воин, чтобы потом не откупаться кровью наших детей. Быть может, в этой ситуации нужно подставить президенту плечо", - считает Рабинович.

Он также подчеркнул, что "у страны не может быть врагов или друзей - есть ситуативный ситуации и национальные интересы".

"В политике меняется все, и тут нужно понимать: то, что выгодно сегодня твоей стране, то и нужно делать, будучи государственником", - резюмировал Рабинович.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рабинович Запад
NEWS
Зеленский и Мишель обсудили деэскалацию конфликта с РФ. В пределах всех форматов
Зеленский и Мишель обсудили деэскалацию конфликта с РФ. В пределах всех форматов
DAILY
Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США