Рабинович: Запад может попытаться сменить нынешнюю власть в Украине
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)
Европейцы вместе с американцами могут попытаться сделать все, чтобы сменить нынешнюю власть в Украине.
Об этом заявил народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович.
"В такой ситуации мы, как нормальные люди, обязаны пойти против навязанных нам воин, чтобы потом не откупаться кровью наших детей. Быть может, в этой ситуации нужно подставить президенту плечо", - считает Рабинович.
Он также подчеркнул, что "у страны не может быть врагов или друзей - есть ситуативный ситуации и национальные интересы".
"В политике меняется все, и тут нужно понимать: то, что выгодно сегодня твоей стране, то и нужно делать, будучи государственником", - резюмировал Рабинович.