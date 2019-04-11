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Рабинович: все, что идет мимо кармана власти, они называют популизмом

Новости » Политика    11.04.2019 - 14:14
Рабинович: все, что идет мимо кармана власти, они называют популизмом
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович призвал украинцев выгнать эту "бездарную" власть

В глазах нынешней власти популизмом называется все, что идет мимо их кармана. Об этом заявил народный депутат Украины и глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Я напомню про "Приватбанк". Валерия Гонтарева (экс-глава Нацбанка, – ред.), которая сейчас припеваючи живет в Лондоне, сказала: "Мы его отберем и потом продадим с прибылью". Власть в банк инвестировала 160 млрд гривен. Чтобы снять все абсолютно коммунальные платежи с украинцев, нужно порядка 100 млрд. Так может вы бы лучше банк не трогали и всем бы сняли платежи?", - сказал парламентарий.

По его словам, власть называет популистами тех, кто предлагает отменить коммунальные платежи пенсионерам.

"В глазах этой власти популизмом называется все, что идет мимо их кармана. Если бы власть чуть-чуть меньше воровала, то такие вопросы, как снятие коммунальных платежей, вообще бы не возникали. Если бы украинский газ, которого хватает на всех украинцев, продавали бы населению по себестоимости, то тарифы за час снизились бы в три раза. Если бы власть способствовала нормализации отношений со странами-соседями, то Украина бы еще больше зарабатывала", – считает народный депутат.

Политик уверен, что украинцы смогут выгнать эту "бездарную" власть на ближайших парламентских выборах.

"Власть понабирала банду недоумков, а мы это терпим. Каждый день заявляют: то они гиперлуп строят, то космические корабли с космодромом. Эти бредни должны уйти в прошлое, а мы с вами построим новую Украину", – резюмировал Рабинович.

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