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Рабинович: власть должна ответить за преследования чиновников под видом люстрации

Новости » Политика    25.04.2019 - 09:32
Рабинович: власть должна ответить за преследования чиновников под видом люстрации
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба нардепа)

Рабинович считает незаконной люстрацию, которая проводилась нынешней властью

Власть должна ответить за преследования чиновников под видом люстрации. Об этом заявил народный депутат Украины и глава политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в эфире NewsOne, сообщает РБК-Украина.

"Тут важно понимать, что ты хочешь: отвечать запросам общества или следовать букве закона. Я считаю, что люстрация, которая проводилась нынешней властью, была на потребу определенной части общества. Она была абсолютно незаконная, она была антиукраинская. По люстрации были уволены многие мелкие чиновники, но под эту гребенку попали специалисты, которые эффективно работали", - считает парламентарий.

По его словам, нынешняя власть должна ответить по закону за то, что она называет "люстрацией".

"Считаю, что нынешняя власть должна ответить за преследование специалистов под видом люстрации. Мы должны подвести итоги этого безумия и прекратить его. Я очень не хочу, чтобы любая новая власть, даже наша партия, считала своим главным достижением борьбу с "попередниками". Пусть с ними борется Генпрокуратура или антикоррупционные органы. Нельзя власти давать право мстить предшественникам", - заявил народный депутат.

Также политик пошутил, что, исходя из настроений в обществе, люстрацию можно ненадолго и вернуть.

"Но, что касается группы Порошенко, то я бы ввел маленькую люстрацию для тех, кто завел страну в этот ужас, чтобы их наказать. Как-то очень они достали. А если серьезно, то люстрация была незаконной, и мы ее отменим, как только придем к власти", - резюмировал Рабинович.

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