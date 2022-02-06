Рабинович: власть должна думать об интересах своей страны
Власть должна думать об интересах своей страны, а не о личных амбициях. Пока же она продолжает оказывать давление на оппозицию и убивать свободу слова в Украине.
Об этом заявил народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в программе "Общественное мнение".
"Надо думать о своей стране, а не личных амбициях, надо научиться тому, как себя вести на международной арене, во внешней политике, чтобы отстаивать интересы своей страны перед миром", - заявил нардеп.
Также политик убежден, что мир для власти - не цель.
"Необходимо установить мир, посадить тех, кто незаконно закрывал телеканалы и дать возможность каналам возобновить вещание, извиниться перед журналистами; выпустить репрессированных", - резюмировал Рабинович.