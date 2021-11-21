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Рабинович: в Украине внедряется план по захвату земли

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Киев, Воскресенье 21 ноября 2021 10:01
Рабинович: в Украине внедряется план по захвату земли Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Украинская власть воплощает в жизнь разработанный план по захвату земли и уменьшению населения.

Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в эфире "Украина 24".

Политик напомнил многочисленные заявления иностранных партнеров Украины, что, руководить главными отраслями стратегической промышленности украинцы не могут, поєтому нужно привлекать иностранцев.

"С этим заявлениями наша власть согласилась, и теперь мы имеем такой результат: ни в одном крупном государственном предприятии ни на одном руководящем посту украинца вы не встретите - всем руководят иностранцы. При этом одних таких "руководителей" уже посадили, другие - сбежали заграницу, третьи - пока еще здесь", - заявил Рабинович.

В контексте этого сопредседатель партии ОПЗЖ также призвал украинцев "вернуться к памяти, вспомнить".

"Испокон веков за землю умирали, за нее воевали, а мы просто так взяли и отдали ее? Вопрос: зачем? Да потому что территория же шикарная! Поэтому нельзя исключать, что план по захвату украинской земли и уменьшению населения Украины воплощается в жизнь", - резюмировал он.

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