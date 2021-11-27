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Рабинович: Украина стоит на пороге общенациональной катастрофы

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Киев, Суббота 27 ноября 2021 10:01
Рабинович: Украина стоит на пороге общенациональной катастрофы Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Украина стоит на пороге общенациональной катастрофы. Нужно объединиться, чтобы спасти страну.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в эфире "Украина 24".

"Украина стоит на пороге общенациональной катастрофы по целому ряду направлений", - подчеркнул политик.

В частности, он обратил внимание на меморандум, подписанный с Международным валютным фондом.

"Подписанный меморандум - это документ об окончательном закабалении Украины, украинцев просто взяли и "сдали в ломбард". Проще говоря, МВФ будет назначать руководство в прокуратуре, наблюдательных советах, банках", - заявил сопредседатель ОПЗЖ.

Второй момент, на который он обратил внимание, - это поднятие тарифов.

Также он напомнил недавнее заявление европейского комиссара, что между властью Украины и ЕС достигнута договоренность о выделении Украине 1,2 млрд долл.

"В замен этого мы - Украина - откроем свою границу и заселим в страну мигрантами из Сирии и Афганистана", - считает Рабинович.

В связи с этим политик сообщил, что на очередном заседании Согласительного совета глав фракций он будет обращаться ко всем руководителям фракций с призывом требовать от власти выступить с докладом, а также требовать поставить под контроль Верховной рады все, о чем и с кем власть договаривается.

Он убежден, что в парламентско-президентской республике не может быть, что народные депутаты не знают, какой меморандум власть подписала с МВФ, на каких основаниях и каких мигрантов будут пускать в страну.

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