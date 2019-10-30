Рабинович: новая власть не знает, что делать с экономикой и как управлять страной

Фото: Вадим Рабинович (zagittya.com.ua)

В частности, Рабинович прокомментировал запуск рынка земли

Пришедшая во власть новая команда не знает, что делать с экономикой, как управлять страной, и ничего другого не придумала, как в срочном порядке выставить Украину на продажу. Уверенность в этом высказал народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович.

"Продажа земли без проведения референдума - это преступление против украинского народа. Если мы верим, что разоренные, нищие украинцы могут сегодня купить свою землю, то это неправда. Решение о продаже земли говорит о том, что Украина выставлена на продажу в срочном порядке! Нам говорят: "Это требование МВФ!". Да плевали мы на МВФ. Фонд всегда требует принять подобные убийственные шаги, но члены делегации МВФ потом уедут, а мы останемся и без земли, и без денег", - заявил парламентарий в кулуарах Верховной Рады в среду, 30 октября.

Рабинович признался, что "по-человечески "слуг" может понять - продав землю, один годик они смогут немножко "пожировать" и показать, что, мол, не все у нас и плохо…".

"Но кто купит эту землю? Сначала власть нам говорила, что запретит покупать иностранцам землю. Но потом разрешила скупать ее компаниям с иностранными владельцами. Да у нас и без этого всем владеют, госзаказы выполняют офшорные - иностранные - компании", - обратил внимание политик.

По словам Вадима Рабиновича, "продажа украинской земли - необходимость для тех, кто не понимает, что делать с государством, как спасать экономику".

"Они обещают нам стать аграрной державой, а кончится это тем, что продадут последнее и сбегут! Власть думает, что, имея первоначальную поддержку, можно играться без конца, быстро землю продать. Этого не будет! Напомню, что я работаю "местной Вангой", и заявляю, что если большинство вынесет законопроект о продаже земли в сессионный зал, то это кончится очень плохо", - предупредил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За життя".

Прокомментировал Вадим Рабинович и ситуацию вокруг создания Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по событиям в Одессе 2 мая 2014 года.

"Я стал свидетелем позора партии "Слуги народа", которая не поддержала создание Временной следственной комиссии по преступлениям в Одессе 2 мая 2014 года. Думал, что депутаты не будут прогибаться под своих кураторов, но зал попросту не голосовал…", - констатировал парламентарий.

В связи с этим сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За життя" напомнил, что "Верховная Рада - это не место для базарных торгов, это орган, где принимают законы, обсуждают их и оценивают ситуацию в нашей стране с парламентско-президентской формой правления".

"Даже закон "О ВСК" валяется у президента, хотя по Конституции он должен его или подписать, или ветировать. Зачем им ВСК, если в Раде сидят люди и жмут кнопочки? Они не голосовали сегодня, потому что им дали команду "кнопочки не нажимать!". И я хочу, чтобы сегодня перед сном депутаты поговорили со своей совестью, потому что то количество голосов, которое дала «Слуга народа», меня шокировало".

Прокомментировал народный депутат и еще один крайне важный для Украины вопрос - вопрос тарифов. Рабинович обратил внимание на то, что "закон о снижении тарифов на газ для населения - это единственный закон оппозиции, который власть вынесла в сессионный зал", и выразил непонимание, почему народные депутаты говорят о чем угодно, только не о тарифах.

"Я понимал, что провластные фракции за него не проголосуют, потому что им нужно больше денег выкачать из украинцев за счет высоких тарифов. Я вообще не понимаю, почему мы говорим в парламенте о чем угодно, только не о тарифах! "Слуга народа" обещала их снизить, но не делает этого, хотя это можно сделать прямо сейчас. А все потому, что они не хотят остановить поток прибыли десятку людей – они ведь уже в доле. Уже поменялись "смотрящие", ни в Одессе, ни в Харькове, ни в Киеве воров не сажают, контрабанда не остановлена! Власть не будет снижать тарифы, будет стараться продать землю!..", - уверен Вадим Рабинович.

Вся эта ситуация не оставляет оппозиции выбора - ее представители вновь начинают кампанию, которая будет рассказывать украинцам, что же на самом деле происходит в стране.

"Я после выборов не ходил на телевидение - думал, что к власти пришли люди, которые сделают "как надо". Но я ошибался. Сегодня я окончательно понял, что надо возвращаться на телевидение, поскольку мирное сосуществование с теми, кто продает землю, не снижает тарифы, не хочет расследовать одесские преступление, уже невозможно. Нужно говорить людям, что, например, наша партия не идеальная, но единственная, которая может навести порядок в этой стране. Мы не самые умные, но наши предложения - единственно работающие: мир, снижение тарифов, прекращение этой вакханалии. И перед тем, как строить новую страну, нужно подвести итоги, сказать, кто украл все наши богатства, обрушил гривну, вывозил наш бюджет. Сейчас можно проследить все транзакции, и я обязательно с этим вопросом буду обращаться к генеральному прокурору. Более того, я, а также международные компанию готовы предоставить информацию о краже денег из бюджета. Уверен, это поможет вернуть средства в страну. Почему же власть этим не занимается?", - задался вопросом Вадим Рабинович.

В завершении сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За життя" призвал: "Надо, наконец, начать разводить войска, прекращать риторику ненависти в СМИ, наказывать тех, кто разжигает ненависть в обществе".

"Почему, когда условный Харьков не хочет жить в одной стране с условным Львовом, то это считается сепаратизмом, а когда Львов не хочет жить с Харьковом - это нормально? Разведение войск с обеих сторон - единственный положительный момент за последнее время, но продавать при этом землю и уничтожать украинский народ тарифами - это глупость. Общая ситуация в стране катастрофическая!", - резюмировал Рабинович.