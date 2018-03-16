Рабинович назвал отставку Гонтаревой "большим успехом" его команды

Отставка Валерии Гонтаревой является "большой победой" в борьбе с некомпетентными менеджерами. Об этом народный депутат, лидер "За життя" Вадим Рабинович заявил в прямом эфире телеканала NewsOne.

"Еще один вор с гордо поднятой головой ушел со своего поста. Гонтареву никто не осудил за то, что она сделала с гривной и нашей банковской системой, она ушла, прихватив с собой солидную сумму денег. К сожалению, размеры ущерба для государства в период ее руководства будет оценивать уже следующее поколение прокуроров и судей. Сегодня же она вышла сухой из воды только благодаря своим покровителям", – заявил парламентарий.

По слова политика, сам факт ухода Гонтаревой – большая победа в борьбе с некомпетентными менеджерами во власти.

"Именно партия "За життя" последовательно боролась с Гонтаревой и именно наши активисты сделали 95% работы по ее устранению с поста главы Национального банка Украины", – сказал Рабинович.

Он также заявил, что не голосовал за назначение Якова Смолия на должность руководителя Нацбанка. При этом, по мнению политика, для того, чтобы доказать свою состоятельность как независимый менеджер, Смолий "обязан проявить самостоятельность и начать переформатирование работы независимого финансового регулятора".

"Пока о его независимости говорить рано. Но я готов дать ему 100 дней, чтобы он смог хоть как-то себя зарекомендовать. Если я увижу, что он защищает гривну в независимости от позиции его политических кураторов, если курс доллара в обменниках перестанет колебаться, я готов забрать свои слова обратно", – подчеркнул народный депутат.

Также он напомнил о своем обещании отметить увольнение Валерии Гонтаревой праздничным фейерверком.

"Как я и обещал, партия "За життя" поздравляет всех с уходом Гонтаревой – и дает праздничный салют в честь дня освобождения Украины от этой хапуги уже в воскресенье вечером, в 21:30 на набережной Днепра. Точно так же мы будем праздновать и уход с поста и. о. главы Минздрава Ульяны Супрун, чего мы намерены добиваться путем акций протеста уже в ближайшее время", – резюмировал Рабинович.