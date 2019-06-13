ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рабинович: если команда Зеленского откроет рынок земли, то это будет катастрофа для страны

Новости » Выборы 2019    13.06.2019 - 17:28
Рабинович: если команда Зеленского откроет рынок земли, то это будет катастрофа для страны
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)

Рабинович предупредил о последствиях открытия рынка земли

Если команда Зеленского откроет рынок земли, то это будет катастрофа для Украины. Так в эфире телеканала NewsOne прокомментировал заявление о подготовке "Слугой народа" законодательной базы под запуск рынка земли народный депутат и глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Сегодня забит последний гвоздь в крышку надежд, которую мы возлагали на Зеленского. Сначала он отказался от мира, потом от тарифов. А теперь самое страшное – они готовят продажу украинской земли", – сообщил парламентарий.

Политик подчеркнул, что это не национальная идея, это план, который давно пытаются воплотить в жизнь западные "коллеги" в лице группы Сороса.

"Я хочу, чтобы все понимали, что план, который давно вынашивают на Западе (план Сороса) – это план тотальной скупки украинской земли! Если вы верите, что граждане Украины в сегодняшнем состоянии, при таком материальном положении, смогут что-то купить – вы ошибаетесь. Продажа земли – это самое страшное, что может произойти, это то, чего мы боялись", – рассказал нардеп.

Также глава "Оппозиционной платформы – За життя" обратился к другим партиям с призывом отбросить все политические разногласия и совместно предотвратить распродажу украинской земли.

"Нужно отбросить все иллюзии и ни в коем случае на парламентских выборах не голосовать за его (Зеленского) команду, иначе у нас не будет и земли! Это преступление на века, которое мы потом не исправим. То, что они украли из бюджета, мы можем возвращать, мы можем разваливать коррупционные схемы, перекрывать коррупцию на таможне. Но если мы сегодня перекроем возможность украинцам оставить свою землю, ее продадим, то "це вже гаплик", – констатировал Рабинович.

Рабинович: я не оставлю наших соотечественников в тюрьме из-за других взглядов или рейтингов
Новости Украины Порошенко Зеленский Рабинович
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь