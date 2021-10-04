У Путина отреагировали на "досье Пандоры": не увидели скрытых богатств окружения президента

В Кремле не увидели никаких скрытых богатств ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина в публикациях "Досье Пандоры". Это серия расследований об офшорах политиков и чиновников из разных стран, в том числе России.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

В Кремле не увидели в публикациях реальных доказательств, сообщил он.

"Мы не увидели там скрытых богатств. Пока ничего особенного мы не увидели. Единственное, что действительно бросается в глаза, так это демонстрация того, какое государство имеет крупнейшие лакуны - это США... Пока речь идет просто о каких-то таких утверждениях, непонятно на чем основанных. Это, конечно, не повод для проверок", - сказал Песков.

Что за "Досье Пандоры"

Расследователи ICIJ (Международный консорциум журналистов-расследователей) представили доклад "Досье Пандоры", посвященный офшорам политиков и бизнесменов со всего мира.

Он основан на 11,9 млн конфиденциальных документов. В анализе документов принимали участие более 600 журналистов из 150 медиа, в том числе BBC, The Washington Post, Le Monde и другие.

В публикациях в числе прочих упоминается семья главы "Ростеха" Сергея Чемезова, акционер банка "Россия" Светлана Кривоногих, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст и глава Сбербанка Герман Греф.