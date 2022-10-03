У Путіна нагадали Кадирову умову застосування ядерної зброї

У Кремлі відреагували на заклик глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова застосувати ядерну зброю проти України. Там нагадали умови, прописані у доктрині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова у коментарі російським ЗМІ.

Як відомо, глава Чеченської Республіки раніше закликав застосувати проти України "маломощну ядерну зброю". Такий заклик пролунав на тлі відступу російських військ із Лиману.

"Застосування ядерної зброї Росією можливе лише відповідно до положень доктрини", - заявив Пєсков, коментуючи заклик Кадирова.

Нагадаємо, нещодавно президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні погрожував країнам Заходу застосувати ядерну зброю, зазначивши, що він нібито "не блефує".

Секретар РНБО України Олексій Данилов у свою чергу попередив Москву, що у такому разі відповідь миру буде абсолютно радикальною.

При цьому, за даними Міноборони США, Росія поки що не ухвалювала рішення про застосування ядерної зброї у війні проти України.

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