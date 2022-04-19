Путин завтра планирует встречу с представителями крупного бизнеса России, - Bloomberg
Владимир Путин планирует 20 апреля встречу с представителями крупного российского бизнеса. Повестку дня в Кремле не объявляли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным источников агентства, знакомых с планами Кремля, в среду, 20 апреля, Путин намерен встретиться с руководителями и владельцами крупного российского бизнеса.
Собеседники издания, просившие не называть их имен, добавили, что повестка встречи не объявлена, поскольку информация о ней не является общедоступной.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин планирует продолжить встречи с представителями бизнеса и промышленных отраслей России.
Агентство напоминает, что вчера, 19 апреля, Путин заявил о "провале экономического блицкрига" Запада, а их санкции якобы "не сработали".
Как отмечает Bloomberg, Путин собирал представителей крупного российского бизнеса 24 февраля - в день, когда Россия развязала войну против Украины. Трансляцию встречи Евросоюз использовал в качестве оснований для введения ограничений, поскольку она стала доказательством "ближнего круга олигархов" главы Кремля.
Напомним, в конце марта стало известно об обсуждении российскими олигархами плана по физическому устранению Путина.
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