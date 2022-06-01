Путин проявил слабость в попытках оккупировать Украину и убить президента, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал слабостью главы Кремля Владимира Путина не только неспособности оккупировать Украину, но и попытки сместить его с поста лидера. Глава государства убежден, что Россия проигрывает войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского в интервью Newsmax .

Президент отметил, что Путин может продолжать бросать бомбы, но ничего он этим не добьется.

"Попытка убить лидера той или иной страны - это, я бы сказал, слабость. Если ты не можешь говорить, то это слабость. Слабость в том, чтобы начать войну, и РФ уже продемонстрировала эту слабость. Если вы не можете оккупировать эту страну, это слабость", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Путин не может победить. Мир должен прекратить защищать его на фоне последних зверств в Украине.

Напомним, Зеленский заявлял, что готов вести переговоры по прекращению войны только с президентом РФ Владимиром Путиным. Остальные варианты не рассматриваются.

Также мы писали, что, по словам Зеленского, война с Россией закончится победой Украины, поскольку у украинского народа нет другого выхода. В мир может привести дипломатия.

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