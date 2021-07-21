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Путин пожаловался Меркель на украинский закон о коренных народах

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Москва, Среда 21 июля 2021 22:16
Путин пожаловался Меркель на украинский закон о коренных народах Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель пожаловался ей на украинский закон о коренных народах. Российский лидер в очередной раз назвал его "дискриминационным".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что в ходе беседы Путин поднял тему Украины. В частности, визит президента Владимира Зеленского в Германию 12 июля, где он встретился с Ангелой Меркель.

"Президент России обратил особое внимание на принятый Верховной Радой откровенно дискриминационный закон "О коренных народах Украины", - говорится в пресс-релизе.

Также в Кремле заявили о необходимости "неукоснительного выполнения" Украиной "минских соглашений".

Напомним, в июле Верховная рада приняла закон о коренных народах Украины. Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал документ и направил его на подпись Владимиру Зеленскому.

Путин неоднократно критиковал этот закон, называя его "оружием массового поражения" и "дискриминационным по отношению к русским".

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