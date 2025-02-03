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"Пункт плану перемоги Зеленського": джерела в ОП про заяву Трампа про рідкоземельні ресурси

Київ, Понеділок 03 лютого 2025 22:20
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"Пункт плану перемоги Зеленського": джерела в ОП про заяву Трампа про рідкоземельні ресурси Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Мілан Лєліч

Президент США Дональд Трамп висловив зацікавленість у рідкісноземельних металах України. Ідея їхнього спільного видобутку пропонувалася в плані перемоги.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі президента України.

"Це було пунктом плану перемоги. У нас є спеціальні ресурси, зокрема рідкоземельні ресурси, уран, літій, титан, і важливо, щоб це не дісталося Росії. Тому президент (України Володимир Зеленський - ред.) пропонував, щоб це було спеціально захищено і спеціально використовувалося з ключовими партнерами", - зазначив співрозмовник.

Він уточнив, що спочатку потрібні гарантії безпеки, щоб гарантувати захист рідкоземельних ресурсів від росіян.

За словами джерела РБК-Україна, саме це питання президент України Володимир Зеленський обговорював на зустрічі з Дональдом Трампом ще восени.

Що сказав Трамп

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про те, що в України є цінні рідкоземельні метали. І він зацікавлений у таких ресурсах в обмін на допомогу від США.

Також він зазначив, що Європа відстає в питанні допомоги Україні і він хотів би, щоб європейські країни "платили рівну суму" зі США.

При цьому американський лідер сьогодні, 3 лютого, офіційно призначив Кіта Келлога на посаду спецпредставника щодо Росії та України.

Детальніше про рідкоземельні метали в Україні можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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