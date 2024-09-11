ua en ru
Ср, 11 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В ПЦУ відреагували на напад на митрополита Климента у Києві

Україна, Київ, Середа 11 вересня 2024 21:08
UA EN RU
В ПЦУ відреагували на напад на митрополита Климента у Києві Фото: Митрополит Климент (facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Православній церкві України (ПЦУ) відреагували на напад на митрополита Сімферопольського та Кримського Климента, який нині є військовослужбовцем ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПЦУ.

У ПЦУ говорять, що із тих свідчень та доказів, які є зараз, немає підстав говорити про релігійні чи політичні мотиви інциденту. Постраждалому митрополиту надали необхідну медичку допомогу і зараз немає загрози його життю та здоров’ю.

Що трапилося із митрополитом Климентом

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив у своєму Telegram-каналі про напад на митрополита Сімферопольського та Кримського Климента. За його словами, митрополита жорстоко побили невідомі. Окрім служіння в церкві, Климент також є військовослужбовцем Збройних сил України.

Цаплієнко, посилаючись на слова самого Климента, описав ситуацію: митрополит приїхав до Києва на запрошення "Кримської платформи". Близько 23:00, рухаючись у напрямку Михайлівського монастиря, де він мав келію, його зупинили троє чоловіків, один з яких звернувся до нього зі словами: "Владико, благословіть!" Після цього вони почали його бити. Климент вважає, що напад був спланованим, адже місце інциденту не обладнане камерами спостереження.

Журналіст зазначив, що це лише версія подій зі слів потерпілого і закликав правоохоронців розслідувати ситуацію, припускаючи можливість замовного нападу.

У Національній поліції України зазначають, що встановлюють усі обставини події, а також триває перевірка.

Хто такий митрополит Климент

Митрополит Сімферопольський і Кримський Климент (у миру – Павло Миколайович Кущ) народився 9 квітня 1969 року в Сімферополі, АР Крим. Він здобув освіту в Київській духовній семінарії УПЦ КП, а у 2000 році був призначений єпископом Сімферопольським і Кримським УПЦ КП.

У 2012 році Климента піднесли до сану архієпископа, а у 2020 році — до сану митрополита ПЦУ. Він очолює Православну місію допомоги жертвам порушення прав людини та особам, позбавленим волі, і активно захищає права українців і кримських татар на окупованих територіях. Також Климент підтримує українських військових та виступає проти російської агресії, через що сам приєднався до Збройних сил України.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Одесі 11 вересня стався інцидент за участю 46-річного чоловіка, який чинив опір правоохоронцям і військовослужбовцям ТЦК та СП. Під час патрулювання міста чоловік відмовився надати військово-облікові документи та намагався втекти. У ході втечі він впав і травмував коліно, проте продовжив чинити опір, намагаючись вдарити поліцейських палицею. На місце події прибули патрульні, які затримали порушника і застосували кайданки. Проти чоловіка складено протоколи за злісну непокору та дрібне хуліганство.

Також ми розповідали, що 3 вересня поблизу села Ротмистрівка на Черкащині виник конфлікт на дорозі, що завершився бійкою. Причиною інциденту стало те, що батьки колишнього військовослужбовця ледве уникли ДТП. У відповідь на це ексвійськовий вирішив відшукати водія, який створив небезпечну ситуацію на дорозі. Колишнього військового побили.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПЦУ Військовий
NEWS
Чому НАТО не збиває дрони РФ та як Путін може це використати: думка експерта
Чому НАТО не збиває дрони РФ та як Путін може це використати: думка експерта
DAILY
Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ