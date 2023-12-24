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ПТСР у військових та цивільних: як з ним боротися та чи можна вилікувати

Неділя 24 грудня 2023 10:19
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ПТСР у військових та цивільних: як з ним боротися та чи можна вилікувати Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) може виникнути як у військових, так і в цивільних після травматичних для психіки подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національної служби здоров'я.

Що таке ПТСР

Це порушення психологічного стану, що може розвитися після пережитих травматичних подій. Стресовий розлад буває у людей різного віку та статі. Симптоми розладу можуть виникати в короткий або тривалий період після травматичної події. Зазвичай вони з'являються протягом трьох місяців.

Головні симптоми: гіперзбудженість, перепроживання травматичних подій, проблеми із пам'яттю та емоційною сферою.

У кого буває ПТСР:

  • ветерани війни, військові;
  • цивільні, які перебували або все ще перебувають в зоні бойових дій;
  • жертви сексуального та фізичного насильства;
  • полонені та жертви катування;
  • свідки терактів;
  • люди, які перебували в зоні стихійного лиха;
  • люди, які знаходяться в кризових ситуаціях, що можуть травмувати психіку.

Чи можна вилікувати ПТСР

Фахівці наголошують, що посттравматичний стресовий розлад підлягає лікуванню. У разі появи перших симптомів потрібно як можна швидше звернутися до сімейного лікаря. Перед початком лікування лікар повинен провести ретельну перевірку, а потім спрямувати до психолога чи психіатра.

Зазначимо, ПТСР піддається лікуванню навіть через багато років після травмуючої події, тому ніколи не пізно звернутися по допомогу.

Нагадаємо, раніше МОЗ опублікував номери "гарячих ліній" психологічної підтримки.

Також нещодавно ми нагадували, як безкоштовно отримати препарати для лікування розладів психіки та епілепсії.

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