Пройшов українізацію. Прикордонники перехопили ворожий дрон у Чернігівській області
Фото: прикордонники перехопили ворожий дрон у Чернігівській області (GettyImagеs)
Українські прикордонники перехопили російський дрон, який літав на кордноі в Чернігівській області.
Про це пише РБК-Україна з посиланням не прес-службу Держприкордонслужби.
В ніч на середу, 1 берзеня, прикордонники помітили ворожий дрон, який літав вздовж кордону з Росією. Оператвними діями українським бійцям вдалось його перехопити.
"Новенький "DJI Mavic 3" пройшов лагідну українізацію та тепер працюватиме на нас", - сказано в повідомленні.
Як розповіли у відомстві, у перехопленні брали участь військові, які в березні 2022 року захищали Київ.
Фото: прикордонники перехопили ворожий дрон у Чернігівській області (dpsu.gov.ua)
Раніше РБК-Україна повідомляло, що через атаку дронами росіян загинули двоє рятувальників.
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