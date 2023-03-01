Пройшов українізацію. Прикордонники перехопили ворожий дрон у Чернігівській області

Українські прикордонники перехопили російський дрон, який літав на кордноі в Чернігівській області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням не прес-службу Держприкордонслужби.

В ніч на середу, 1 берзеня, прикордонники помітили ворожий дрон, який літав вздовж кордону з Росією. Оператвними діями українським бійцям вдалось його перехопити. "Новенький "DJI Mavic 3" пройшов лагідну українізацію та тепер працюватиме на нас", - сказано в повідомленні. Як розповіли у відомстві, у перехопленні брали участь військові, які в березні 2022 року захищали Київ. Фото: прикордонники перехопили ворожий дрон у Чернігівській області (dpsu.gov.ua)