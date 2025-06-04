Провалився: електричний Mercedes-Benz G-Class не виправдав очікувань ринку

Минулого року компанія Mercedes-Benz здійснила революцію, перетворивши легендарний Mercedes-Benz G-Class на електромобіль. Але схоже, ринок не сприйняв новинку від німецького бренду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt .

Виявилось, що Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology на світовому ринку не знайшов відгук у покупців. У Європі за весь час удалося реалізувати лише 1450 електричних версій. На важливих ринках Південної Кореї та Китаю продажі зовсім скромні: 61 та 58 машин відповідно. Дані щодо північноамериканського ринку поки що недоступні, але й там не очікується хороших показників.

При цьому Mercedes-Benz G-Class з двигунами внутрішнього згоряння за той же період знайшли приблизно 9700 покупців.

За заявами управлінців компанії Mercedes-Benz, які побажали залишитися анонімними, електричні Mercedes-Benz G-Class продаються по кілька місяців. Інше джерело підтвердило, що навіть для такого вузького сегмента продажі моделі надто низькі. Третій менеджер Mercedes-Benz резонно помітив: людям потрібні справжні "Геліки" із шістьма чи вісьмома циліндрами, а не електричні.

Відповідь прес-служби Mercedes-Benz

При цьому офіційна відповідь прес-служби Mercedes-Benz зарубіжним журналістам сповнена оптимізму: четвертий квартал 2024 року став найуспішнішим для Mercedes-Benz G-Class за всю історію моделі, а перший квартал 2025-го показав приріст продажів 18% щодо того ж періоду минулого року.

Ось тільки прес-служба мала на увазі сукупну реалізацію всіх модифікацій позашляховика, а конкретні показники електромобіля вирішили не розголошувати.

Зменшена версія G-Class

Однак, судячи з інформації тих самих джерел німецьких журналістів, у компанії Mercedes-Benz вже задумалися про долю майбутньої "зменшеної" версії G-Class, яка була анонсована в лютому.

Спочатку передбачалося, що такий Mercedes-Benz буде схожий на старшого брата, але за агресивним виглядом буде ховатися електрична силова установка. Тепер плани переглянуті: нібито інженери займаються адаптацією ДВЗ для маленького "Геліка". Дебют такого Mercedes-Benz намічено на 2027 рік, але через необхідність доопрацювань він може бути відкладений на пізніший термін.