Процес прийняття формули "Роттердам+" був прозорим і законним, - адвокат

Процес прийняття формули "Роттердам+" був абсолютно прозорим, публічним, відповідно до наявних процедур, що підтверджено матеріалами кримінального провадження й зафіксовано в рішеннях Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційного суду.

Про це заявили засновник та голова АО "Назар Кульчицький та партнери" Назар Кульчицький та адвокат цього об’єднання Маркіян Бем, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Юридичну практику ".

"Запропонований проект був опублікований та обговорений з усіма зацікавленими сторонами. Перед прийняттям Постанови обговорювалося декілька різних методик визначення прогнозованої ОРЦ. Одна з них базувалася на індексі API 2 без врахування транспортних витрат. Але в підсумку всі зацікавлені сторони висловилися за включення цих витрат. Остаточний проект був схвалений усіма членами НКРЕКП, а також іншими компетентними органами: АМКУ, ДССУ та Мінекономрозвитку", - йдеться в статті.

Адвокати посилаються на раніше опублікований висновок відомих британських експертів лорда Кена Макдональда та Тіма Джеймс-Меттьюза, де спеціалісти також прийшли до висновку, що процес прийняття формули "Роттердам+" був абсолютно прозорим, публічним, відповідно до наявних процедур.

Британські експерти зазначили, що формула "Роттердам +" є абсолютно правильною та економічно виправданою, і що будь-яка методика, що мала бути прийнята для визначення оптової ціни, повинна була бути найкращою для всього ринку електроенергії.

Як повідомлялось, розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 7 років — з березня 2017 року. За цей час прокуратура 4 рази закривала справу за відсутності складу злочину і 4 рази поновлювала розслідування.

Три рази законність закриття справи підтверджував ВАКС, в тому числі в апеляційній інстанції. Суд також підтвердив відсутність постраждалих у цій справі, відповідне рішення вступило в законну силу.

Невинуватість підозрюваних осіб по справі осіб і відсутність завданих збитків підтверджена десятками експертиз в тому числі державних.