Протесты в Черкассах: активисты "взяли в заложники" депутатов и требуют освобождения Залоги

Неделю под стенами Черкасской облгосадминистрации стоит палаточный городок ветеранов АТО и фермеров, возмущенных действиями местного Госгеокадастра

Сегодняшняя сессия Черкасского областной рады началась с блокирования трибуны, передает местное издание "Исчерпывающе".

Ветераны АТО и фермеры требуют прозрачного распределения земли и отчета председателя Черкасской ОГА Юрия Ткаченко и председателя Госгеокадастра в Черкасской области Ольги Залоги.

Протестующие предупреждают, что не выпустят депутатов из сессионного зала, пока Залога не будет освобождена.

“Мы будем блокировать работу областного совета, пока не будут выполнены наши требования”, — уверяют участники блокады.

Напомним, неделю под стенами Черкасской облгосадминистрации стоит палаточный городок ветеранов АТО и фермеров, возмущенных действиями местного Госгеокадастра.

Они утверждают, что за руководства Залоги Госгеокадастра превратился в “рассадник коррупции”.

Ранее сообщалось, что в марте депутаты Черкасского областного совета коллегиально приняли решение об увольнении руководства местного Госгеокадастра и проведения комплексной проверки. С этими просьбами они обратились к Генеральному прокурору Юрию Луценко, премьер-министру Владимиру Гройсману и председателю Госгеокадастра Александру Колотилину. Но до этого времени никакой реакции не было.