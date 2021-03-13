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Протесты в Армении: возле резиденции президента произошли стычки

Новина українською → Ереван, Суббота 13 марта 2021 17:36
Протесты в Армении: возле резиденции президента произошли стычки Фото: стычки в Ереване (iMag.one)
Автор: Артур Родивилов

Стычки между полицией и протестующими, требующими отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начались у служебного входа в резиденцию президента в Ереване. Есть задержанные, их число не уточняется.

Об этом сообщает агентство NEWS.am.

Митингующие хотели не допускать главу Кабмина в здание.

Протестующие пытались прорвать полицейское оцепление, но были оттеснены правоохранителями. Демонстранты время от времени принимались скандировать: "Армения без Никола" и "Никол - предатель".

Между тем правоохранители также оцепили здание МИД Армении, поскольку оппозиция призвала сторонников стягиваться и туда в ожидании приезда Пашиняна.

Премьер Армении ранее прибыл в администрацию президента республики, где будет обсуждать с Арменом Саркисяном пути выхода из внутриполитического кризиса.

Кортеж Пашиняна охраняли многочисленные сотрудники полиции, выстроившиеся в специальный коридор.

Ранее Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении. Это произошло после того, как Генеральный штаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки правительства вместе с Пашиняном.

Позже премьер заявил, что освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна без одобрения Саркисяна. Пашинян объяснил это тем, что президент не подписал указ в срок и не оспорил его в Конституционном суде.

После этого Саркисян обратился в Конституционный суд в связи с этим решением Пашиняна.

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