Протесты "антивакцинаторов" и кадровые перестановки в Кабмине: новости за 3 ноября

В Украине прошли акции протеста "антивакцинаторов", Верховная рада уволила ряд министров, в Украине хотят переименовать несколько городов. Подробнее о том, что произошло в среду, 3 ноября - в материале РБК-Украина.

Заблокированные улицы и молитва за "спасение рода": по Украине прошли протесты "антивакцинаторов"

В Украине, в частности в Киеве, прошли акции протеста "антивакцинаторов". В Одессе даже прошла молитва за "спасение рода". В Киеве протестующие требовали отменить карантин и отказаться от принудительных прививок, защитить человечество от "чипизации" и спасти "их детей". Протестующие заблокировали проезжую часть по ходу митинга.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отреагировал на митинг "антивакцинаторов". Он назвал его насмешкой над медиками.

Более подробно об "антивакцинаторских" протестах в Украине - в материале РБК-Украина.

Кадровые перестановки в Кабмине. Кто может занять вакантные места министров

В среду, 3 ноября, Рада уволила ряд министров: министра обороны Украины Андрея Тарана; министра стратегических отраслей Олега Уруского; министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова; министра экономики Украины Алексея Любченко; министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского.

Фракция "Слуга народа" направила Кабинету министров кандидатов на вакантные должности в правительстве. СН предлагает:

Ирину Верещук - на должность вицепремьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Юлию Свириденко - на должность первого вицепремьер-министра, министра экономики Украины.

Павла Рябикина - на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Катастрофа Ан-12 в России. На борту самолета были двое украинцев

В Российской Федерации разбился грузовой самолет, на борту которого были 7 человек. Катастрофа произошла в Иркутской области.

По предварительным данным, полученным Министерством иностранных дел Украины, на борту самолета АН-12 были украинцы. Предварительно, там находились двое граждан.

Жену Семенченко заподозрили в краже из фонда батальона "Донбасс"

Служба безопасности Украины заподозрила жену бывшего народного депутата Семена Семенченко в краже денег "Благотворительного фонда батальона "Донбасс". По данным следствия, она присвоила не менее 150 000 гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой информированный источник.

По словам источника, речь идет о жене бывшего комбата Донбасса Наталье Московец (Музыка). Данную информацию она подтвердила в своем Facebook. Согласно релизу на сайте СБУ, женщина, имея доступ к карточному счету фонда, проводила расчетные операции и снимала наличные.

Не считает политзаключенным. Президент Грузии повторила, что не помилует Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили повторила, что никогда не помилует бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили и не намерена возвращаться к этому вопросу. Она также отказалась считать его политическим заключенным.

"Моя позиция по помилованию экс-президента тверда и неизменна - нет и никогда", - сказала она. Зурабишвили добавила, что больше к вопросу помилования Саакашвили она возвращаться не будет. Глава государства также заявила, что не считает бывшего президента политическим заключенным.

В Украине хотят переименовать ряд городов: какие именно и почему

В Украине могут переименовать некоторые города, чтобы привести их названия в соответствие с правописанием и стандартами государственного языка и требованиями норм "языкового закона".

Языковой омбудсмен Тарас Кремень уже обратился к руководителям ряда органов местного самоуправления с соответствующим предложением, подписав несколько десятков обращений. Отмечается, что такая инициатива последовала после многочисленных жалоб граждан на то, что названия ряда н.п. носят русскоязычный характер и не соответствуют правилам и нормам украинского правописания, рассказал чиновник в эфире "Украинского радио". Подробнее о том, о каких городах идет речь – в материале Styler.

Нестыдное поражение. "Шахтер" минимально уступил "Реалу" в ЛЧ

Донецкий "Шахтер" в рамках четвертого тура Лиги чемпионов минимально уступил на выезде мадридскому "Реалу" - 1:2. За "сливочных" дублем отметился Бензема, у "горняков" результативный удар на счету Фернандо.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

В Украине объявлено штормовое предупреждение и туманы

В Украине объявлено штормовое предупреждение на четверг, 4 ноября. Также страну накроют туманы.

В западном регионе они будут одиночными, в то время, как на остальной территории довольно густыми, во время туманов может наблюдаться небольшая морось. В четверг будет облачно с прояснениями.