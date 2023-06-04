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Протести у Сербії. Прем'єр заявила про готовність піти у відставку

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Неділя 04 червня 2023 22:40
Протести у Сербії. Прем'єр заявила про готовність піти у відставку Фото: прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч (flickr)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич заявила про готовність піти у відставку на тлі антиурядових протестів. Мітинги в Сербії тривають уже місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її повідомлення у Twitter .

"З огляду на те, що пишуть олігархічні медіа, просто щоб було зрозуміло: будь-якої миті я готова піти у відставку з посади прем'єра, і президент Сербії це знає, але поки що відмовляється (зробити це, - ред.). Можливо, він передумає", - заявила Брнабич.

Водночас вона додала, що готова до можливих перевиборів до парламенту - останні відбулися навесні 2022 року, і "однозначно залишається вірною Сербії та Олександру Вучичу".

Стрілянина в Сербії

На початку травня в сербській громаді Врачар семикласник влаштував стрілянину в одному з навчальних закладів. При цьому наступного дня також сталася стрілянина у школі. У результаті в Сербії за два дні загинуло 17 людей. Після цього у всіх школах Белграда розмістили правоохоронців.

Реакція влади

Міністр освіти Сербії Бранко Ружич подав у відставку після двох інцидентів зі стріляниною у школі.

Водночас, президент Сербії Олександр Вучич засудив масові протести і звинуватив опозицію в тому, що вона використовує національну трагедію для просування власних інтересів.

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