Протесты в Бишкеке: госпитализированы 75 людей

В Бишкекский научно исследовательский центр травматологии и ортопедии (БНИЦТО) и Национальный госпиталь были госпитализированы с различными телесными повреждениями и травмами 75 пострадавших. Жертв пока нет.
Об этом сообщает АКИpress.
Среди пострадавших 46 сотрудников правоохранительных органов.
РБК-Украина писало, что на площади Ала-Тоо вечером 5 октября начался разгон митингующих. Милиция использует светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Митингующие захватили Белый дом.
Также протестующие в Бишкеке освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО Госкомитета нацбезопасности.
5 октября местные партии Бишкека проводили митинги несогласия с результатами парламентских выборов. На акции протесты вышли несколько тысяч человек.