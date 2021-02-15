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Просчитано по дням: как будут развозить вакцину Pfizer в Украине

Новина українською → Киев, Понедельник 15 февраля 2021 09:28
Просчитано по дням: как будут развозить вакцину Pfizer в Украине Фото: врач (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Вакцина от коронавируса от Pfizer требует хранения при сверхнизких температурах. Производитель выделит специальные термобоксы для транспортировки, которые могут сохранять температуру -70.

Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина член оперативного штаба, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий, говорится в материале "Старт вакцинации: кого и как в Украине будут прививать от коронавируса".

Хранить и транспортировать продукцию Pfizer в Украине будет частная украинская компания "Фармасофт". Остальные вакцины смогут хранить и поставлять ресурсами госпредприятия "Укрвакцина".

Каждую неделю вакцины будут развозить из Киева на региональные склады, после этого начнется отсчет их разморозки. Из-за этого в области будут передавать дозы в расчете на пять дней.

Глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий рассказал, что такой срок хранения вакцин Pfizer после разморозки в температурном режиме от +2 до +8.

"Допускается одноразовая разморозка, при которой она должна быть использована в течение 120 часов. Перед вакцинацией препарат нужно развести, после чего его нужно уколоть в течение шести часов. У государства есть возможность все это логистически обеспечить", - отметил он.

Мобильные бригады будут ежедневно брать вакцины из регионального склада и объезжать тех, кто в этот день записан на прививку. Затем через 2-4 недели (в зависимости от препарата) бригада приедет повторно, чтобы уколоть вторую дозу.

Напомним, эксперт считает, что переболевшие коронавирус защищены всего лишь на три месяца.

Отметим, Минздрав не планирует вводить иммунные паспорта.

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Старт вакцинации: кого и как в Украине будут прививать от коронавируса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старт вакцинации: кого и как в Украине будут прививать от коронавируса