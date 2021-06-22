Из-за прорыва трубы в Киеве ограничено движение транспорта
Фото: в Киеве из-за прорыва трубы ограничили движение транспорта facebook.com/kievavtodor)
В Киеве произошла авария на подземных коммуникациях. В связи с этим по улице Лютеранской ограничено движение транспорта.
Так, в результате аварии на сетях "Киевводоканала" случился подмыв основания и провал проезжей части.
На месте работают аварийные бригады балансодержателя коммуникаций.
"Движение на улице Лютеранской вблизи дома № 19 частично ограничено", - говорится в сообщении.
РБК-Украина писало, что сегодня в Киеве на улице Электриков произошел прорыв трубы посреди дороги. В результате образовался "гейзер".