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Из-за прорыва трубы в Киеве ограничено движение транспорта

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Вторник 22 июня 2021 11:27
Из-за прорыва трубы в Киеве ограничено движение транспорта Фото: в Киеве из-за прорыва трубы ограничили движение транспорта facebook.com/kievavtodor)
Автор: РБК-Украина

В Киеве произошла авария на подземных коммуникациях. В связи с этим по улице Лютеранской ограничено движение транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевавтодор".

Так, в результате аварии на сетях "Киевводоканала" случился подмыв основания и провал проезжей части.

На месте работают аварийные бригады балансодержателя коммуникаций.

"Движение на улице Лютеранской вблизи дома № 19 частично ограничено", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что сегодня в Киеве на улице Электриков произошел прорыв трубы посреди дороги. В результате образовался "гейзер".

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Киев ограничение движения
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