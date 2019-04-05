Прорыв теплосети в Киеве оставил без тепла более 300 зданий

Фото: отопление (Виталий Носач, РБК-Украина)

Повреждение двух тепловых камер произошли по адресам ул. Нежинская, 10/2 и ул. Комарова, 1

В Киеве в Соломенском районе без горячей воды и отопления остались более 300 домов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КП "Киевтеплоэнерго" в Facebook.

Как сообщается, из-за повреждения в двух тепловых камерах приостановлена подача централизованного отопления и горячего водоснабжения к 327 зданиям, расположенным в Соломенском районе.

"Сегодня в 11:00 специалисты "Киевтеплоэнерго" начали ликвидацию повреждений в двух тепловых камерах по адресам ул. Нежинская, 10/2 и ул. Комарова, 1", - говорится в сообщении.

В связи с этим, подачу централизованного отопления и горячего водоснабжения приостановлено к 327 зданиям (225 жилым домам, 1 лечебному учреждению, 10 детским садам, 6 школам, 85 ведомствам), расположенным на улицах Борщаговская, Комарова, Нежинская, Гарматная, Лепсе .

"Ремонтные работы планируется завершить до 6 утра 6 апреля 2019 года. После этого в течение нескольких часов во всех зданиях будут возобновлены услуги", - сообщает пресс-служба.

Ранее РБК-Украина сообщал, что в Киеве в связи с проведением ремонтных работ в течение недели будет отключено водоснабжение на ряде улиц.

Ранее сообщалось, что в Одесской области город Южный осталось без воды и отопления. Причиной прекращения работы котельной и водонасосной станции стал резкий перепад напряжения в электросетях.