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"Пропущу пока". СБУ перехватила разговоры оккупантов об обстреле детей

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Украина, Понедельник 25 апреля 2022 15:47
"Пропущу пока". СБУ перехватила разговоры оккупантов об обстреле детей Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты настолько циничны, что бессовестно обсуждают готовящийся обстрел детей, которые ничего не подозревая, будут идти со школы. Соответствующие переговоры россиян удалось перехватить СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Это аудио переговоров оккупантов сотрудники СБУ сделали на юге Украины. На записи - разговор командира российского разведывательного батальона с разведчиком-корректировщиком огня.

"Школьникам сначала дают возможность спокойно пройти по дороге, чтобы усыпить их бдительность, но сразу планируют обстрел, когда дети будут возвращаться назад", - рассказали в ведомстве.

Как сообщалось, на оккупированные территории и в Россию принудительно перемещено уже 2 тыс. 389 детей.

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