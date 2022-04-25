"Пропущу пока". СБУ перехватила разговоры оккупантов об обстреле детей

Российские оккупанты настолько циничны, что бессовестно обсуждают готовящийся обстрел детей, которые ничего не подозревая, будут идти со школы. Соответствующие переговоры россиян удалось перехватить СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Это аудио переговоров оккупантов сотрудники СБУ сделали на юге Украины. На записи - разговор командира российского разведывательного батальона с разведчиком-корректировщиком огня. "Школьникам сначала дают возможность спокойно пройти по дороге, чтобы усыпить их бдительность, но сразу планируют обстрел, когда дети будут возвращаться назад", - рассказали в ведомстве.