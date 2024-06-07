Промисловці закликали Шмигаля не збільшувати норматив з імпорту електроенергії

Федерація роботодавців України закликає Кабмін скасувати постанову № 611 від 30 травня 2024 р., згідно з якою промислові споживачі електроенергії звільняються від планових обмежень, якщо обсяг імпорту становить щонайменше 80% в структурі споживання, та повернутись до попередньої редакції Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах воєнного стану в Україні, в якій був зафіксований норматив на рівні 30% з травня по вересень і 50% з жовтня по квітень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист генерального директора ФРУ Руслана Іллічова до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Постановою Кабінету міністрів України від 30 травня 2024 р. № 611 внесено зміни до Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах воєнного стану в Україні (постанова КМУ від 27 жовтня 2023 р. № 1127). Згідно з новою редакцією, НЕК "Укренерго" гарантує забезпечення імпортерам електроенергії, звільняючи їх від планових обмежень споживання, якщо обсяг імпорту становить щонайменше 80% в структурі споживання (було 30% з травня по вересень і 50% з жовтня по квітень)", - сказано у листі.

Зазначається, що прийняття рішення з такого важливого та актуального для промисловості питання відбулося без належної дискусії та обговорення, що позбавило споживачів можливості висловити зауваження та пропозиції, попри численні потенційно негативні наслідки.

Як пояснює ФРУ, потужність міждержавних перетинів значно менша за потреби бізнесу, що зумовить виникнення дефіциту імпортної електроенергії, який в нинішній ситуації зі станом енергетичної системи України не може бути покритий за рахунок внутрішнього виробництва.

"Це призведе до штучного зростання попиту на імпорт та може призвести до зростання цін. На аукціонах з розподілу міждержавних перетинів перевагу отримують підприємства з низькою часткою витрат на електричну енергію у собівартості продукції. Надання гарантій постачання лише тим, хто імпортує 80% своїх потреб, серйозно зашкодить енергоємним галузям промисловості та призведе до зупинки великих виробництв в години пікового навантаження", - попереджають у ФРУ.

Підвищення вартості імпорту спричинить загальне зростання цін на електроенергію та споживчі товари, що негативно вплине на рівень життя населення. "Нестабільність постачання електроенергії створює перешкоди для планування виробництва, що негативно впливає на промисловість та суміжні галузі, такі як залізничний транспорт та роботу портів.

Нездатність забезпечити стабільне постачання електроенергії призведе до зниження виробничої активності великих підприємств, зменшення податкових надходжень, валютної виручки, негативно вплине на ВВП України, забезпечення обороноздатності нашої держави, а також зростання безробіття.

З метою уникнення негативних наслідків для економіки та промисловості, Федерація роботодавців України звернулася до українського уряду з проханням скасувати постанову № 611 від 30.05.2024 та повернутися до попередніх умов імпорту електроенергії, що передбачали 30 % імпорту з травня по вересень та 50 % з жовтня по квітень.

Крім того, ФРУ запропонувала внести до Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах воєнного стану в Україні норму щодо збільшення обсягів обласних лімітів споживання на величину імпортованої електроенергії.